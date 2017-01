Após explosão, SpaceX diz estar pronta para lançar novo foguete

São Paulo – Depois de meses de investigação, a SpaceX, diz que identificou as causas da explosão de seu foguete, em setembro, e que já está pronta para voltar às atividades.

O lançamento de um novo projétil está programado para o próximo domingo (8), revelou a empresa liderada por Elon Musk em comunicado.

O foguete modelo Falcon 9 explodiu durante um teste de rotina, em 1º de setembro do ano passado, destruindo a plataforma de lançamento e também um satélite de comunicações avaliado em 200 milhões de dólares, que seria colocado em órbita dali a dois dias.

O acidente, o segundo na história da companhia, abalou não só a estrutura de sua base em Cabo Canaveral, na Flórida, mas também a confiança de que o fundador da Tesla conseguirá realizar seu sonho de tornar as viagens espaciais acessíveis e colonizar marte.

A SpaceX, porém, quer virar de vez essa página. A companhia comunicou nesta segunda-feira (2) que o motivo da explosão foi uma falha em um dos três vasos de pressão que ficavam dentro do tanque de oxigênio líquido do segundo estágio do foguete (a parte superior).

Ela deu detalhes técnicos do problema, que provocou combustão, e disse que já adotou medidas corretivas para que ele não ocorra novamente.

O foguete que será lançado no domingo partirá da Base da Força Aérea de Vanderberg, na cidade de Lampoc, na Califórnia e levará um satélite da Iridium.