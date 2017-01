Após criar campanha em defesa do pai, filho de Eike é ironizado

São Paulo – Horas após a prisão do empresário Eike Batista na manhã desta terça-feira (30), em operação da Polícia Federal, o DJ Olin Batista, filho do ex-bilionário, decidiu sair em sua defesa nas redes sociais.

Com a hashtag #ForçaEikeEstamosComVocê, Olin usou o Twitter para lançar uma campanha de apoio ao empresário e disse estar ao seu lado.

Está na hora de passar as coisas a limpo. Estamos com você pai. #ForçaEikeEstamosComVoce pic.twitter.com/kjV4lfE8OS — Olin Batista (@djolinbatista) 30 de janeiro de 2017

A publicação, porém, não foi bem recebida por usuários da plataforma, que aproveitaram a publicação para fazer críticas e piadas sobre Eike. Segundo o grupo de internautas, a situação do empresário não merece mobilização da população brasileira.

Se seu dinheiro estiver comigo, eu estarei com vc!#ForçaEikeEstamosComVoce — Ismael Jozabad ☮☆ (@ismaeljozabad) January 30, 2017

Posso imaginar a dor que o Eike está sentindo. 3 Bilhões na conta mas está preso e não pode gastar. #ForçaEikeEstamosComVoce — Saullo Pereira ✠🎒✈️ (@Saull0pereira) January 30, 2017

Eu não to com você não Eike, to curtindo minha liberdade de boa aqui! #ForcaEikeEstamosComVoce — Wagner Chaves (@wagner_chaves) January 30, 2017

#ForcaEikeEstamosComVoce nao precisa de muita força, estamos no Brasil logo ele sai — Angela Coutinho (@angelacg31) January 30, 2017

Se vc não é filho do Eike Batista, eu acredito que não tem motivo NENHUMpra usar essa #ForçaEikeEstamosComVoce — LaricaManoela (@MarcusRolphs) January 30, 2017

Eike foi detido nesta manhã ao desembarcar no aeroporto internacional do Galeão, no Rio de Janeiro. O empresário estava em Nova York, nos Estados Unidos, e era considerado foragido.

Eike é investigado na Operação Eficiência, no âmbito da Lava Jato, por corrupção ativa por pagar 16,5 milhões de dólares ao ex-governador do Rio de Janeiro Sérgio Cabral por meio de uma conta no Panamá.