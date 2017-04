Anvisa interdita lotes de frigorífico envolvido na Carne Fraca

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) interditou lotes de linguiças calabresas defumadas da marca Frigosantos com validade até o dia 30 de abril.

A medida se baseia na fiscalização realizada pelo Ministério da Agricultura nos frigoríficos que foram alvo da Operação Carne Fraca, da Polícia Federal. Nesse produto, especificamente, os fiscais encontraram a bactéria Estafilococus coagulase, que pode causar diarreia e vômito.

A linha de produção da linguiça está interditada desde a semana passada, por decisão do Ministério da Agricultura. A medida da Anvisa complementa essa providência, porque vai bloquear os produtos que eventualmente tenham chegado aos pontos de venda.

A Anvisa informou que os resultados das análises das amostras mostraram que a linguiça estava fora dos padrões sanitários aceitos pela regulamentação brasileira.

“A definição de critérios microbiológicos para alimentos estabelece padrões sanitários que visam, em primeiro lugar, à proteção à saúde da população”, informou a agência.

“O descumprimento dos parâmetros portanto, constitui uma infração sujeitando penalidades aos infratores.”

O Frigosantos informou que a linha de produção da linguiça foi interditada na tarde da última sexta-feira, dia 7. A empresa não concorda com as conclusões da fiscalização do Ministério da Agricultura e pediu uma contraprova.