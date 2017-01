Aneel discute revisar tarifas da Light, que podem subir até 20,6%

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) realizará na quinta-feira uma reunião presencial no Rio de Janeiro para apresentar uma proposta de revisão que pode elevar em média em 12,4 por cento as tarifas da distribuidora de eletricidade Light, que atende a região Metropolitana do Estado.

Segundo a agência, o efeito da revisão seria de uma alta em média de 8,55 por cento para os clientes de baixa tensão, como as residências, e de 20,56 por cento para os de alta tensão, principalmente industriais.

A Aneel disse que os índices finais de revisão das tarifas da Light deverão ser divulgados em 15 de março.

A Light, que atende 3,8 milhões de unidades consumidoras, é controlada pela mineira Cemig.