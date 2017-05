Aneel aprova entrada da ISA no bloco de controle da Taesa

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) deu aval à entrada da colombiana ISA no bloco de controle da transmissora Taesa, após a companhia ter anunciado no final de dezembro a aquisição de ações na elétrica que pertenciam aos fundos Taurus e Coliseu por 1 bilhão de reais.

O prazo para implementação da operação foi estabelecido pela agência em 120 dias, segundo publicação no Diário Oficial da União desta sexta-feira.

A Taesa ainda tem no bloco de controle a elétrica mineira Cemig. Já a ISA ainda controla no Brasil a transmissora Cteep, maior empresa privada do segmento.

A Taesa é uma das maiores em transmissão no Brasil, com 9,8 mil quilômetros de linhas em operação e 1,5 mil quilômetros em construção.