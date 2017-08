Anatel recebe atualização sobre plano de recuperação da Oi

Circe Bonatelli e Mariana Durão, do Estadão Conteúdo

São Paulo – A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) recebeu, dentro do prazo determinado, o documento da Oi com informações referentes ao plano de recuperação judicial reformulado.

O documento está agora sob análise, segundo a assessoria de imprensa do órgão regulador.

Conforme antecipado pelo Broadcast (serviço de notícias em tempo real do Grupo Estado) em reportagem na quarta-feira, 23, a Oi não conseguiu chegar a um plano reformulado, devido a ausência de um acordo entre credores e acionistas.

Em vez disso, a operadora apresentou ao regulador uma carta descrevendo a sua situação financeira e operacional, bem como o status atualizado das negociações com credores.

Na quinta-feira, 24, o presidente da Oi, Marco Schroeder, detalhou que foi levado à Anatel um desenho para a capitalização de R$ 8 bilhões proposta recentemente pela companhia, sendo R$ 5 bilhões em injeção de dinheiro e R$ 3 bilhões em conversão de dívida.

Nesta sexta, a companhia informou que a 7ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro homologou as datas sugeridas pelo administrador judicial para a Assembleia Geral de Credores (AGC).

A primeira convocação será no dia 9 de outubro e a segunda no dia 23 de outubro. Ambas serão realizadas no Riocentro.

Schroeder acrescentou ainda que o plano de recuperação apresentado em março não será o que irá à assembleia de credores.

Neste plano, a proposta da Oi era que os credores financeiros ficassem com 25% do capital após a reestruturação. A tele tem que apresentar o plano reformulado até dez dias antes da primeira convocação da assembleia.