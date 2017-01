Anatel deve autorizar Societé Mondiale a entrar no conselho da Oi

Brasília – A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) deve anunciar nesta sexta-feira aprovação para a participação do grupo investidor Société Mondiale no conselho de administração da operadora em recuperação judicial Oi, disse à Reuters uma fonte a par do assunto.

Em novembro, a Anatel havia suspenso dois membros do Conselho de Administração da Oi indicados pelo grupo.

A suspensão era válida até que fosse decidido se o Société Mondiale precisa de consentimento da Anatel para se juntar ao bloco controlador da Oi, disse na ocasião o superintendente de competição da agência, Carlos Baigorri.