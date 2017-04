Ana Botín é reeleita presidente do Banco Santander

Espanha – A presidente do Banco Santander, Ana Botín, foi reeleita nesta sexta-feira para o cargo com o apoio de 97% dos acionistas da entidade, um respaldo recorde na história da entidade e muito superior ao obtido por seu pai e antecessor no cargo, Emilio Botín, na última junta quando foi ratificado.

Naquela ocasião, em 2012, o veterano banqueiro foi reeleito com 74,76% do capital social do Banco Santander e após sua morte em setembro de 2014, Ana Botín chegou ao cargo com a aprovação do conselho de administração da entidade.

No entanto, desde então não tinha renovado seu cargo de conselheira e, portanto, não tinha sido reeleita como presidente, algo que conseguiu com números recorde na história da entidade, segundo explicaram à Agência Efe fontes do banco.

O Banco Santander é uma das entidades bancárias espanholas com maior presença no exterior, com presença no Reino Unido, Brasil, México, Chile e EUA, entre outros.