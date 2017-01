American Express tem lucro líquido de US$ 825 milhões no 4º tri

Nova York – A American Express registrou resultados menores no último trimestre do ano passado, e reportou um lucro líquido de US$ 825 milhões ante US$ 899 milhões no mesmo período do ano anterior.

A companhia atribuiu os ganhos à força contínua dos mercados internacionais, à aceleração do crescimento de pequenas e médias empresas e a sólidas relações de longo prazo com consumidores que gastam mais.

As receitas da empresa recuaram 4,4% para US$ 8,02 bilhões. Para 2017, a companhia espera ganhos de US$ 5,60 a US$ 5,80 por ação.

No after hours em Nova York, as ações da empresa recuavam 0,65%.

Fonte: Dow Jones Newswires.