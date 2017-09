American Airlines cancela voos em Miami ao menos até terça-feira

Washington – A American Airlines não retomará os voos comerciais no Aerporto Internacional de Miami nesta segunda-feira, mas pode operar voos para trazer funcionários e suprimentos.

A companhia aérea informou no domingo que planejava iniciar operações limitadas na segunda-feira após as 17:00 no horário local, mas descartou o plano depois que o aeroporto de Miami anunciou que permanecerá fechado.

O aeroporto pode reabrir na terça-feira, mas não confirmou os planos.

“A American agora planeja retomar operações comerciais limitadas quando o aeroporto reabrir”, comunicou a companhia, observando que as agências federais devem avaliar se o aeroporto pode ser reaberto.

Sediada em Fort Worth, a empresa aérea cancelou todos os voos no Aeroporto de Miami desde a noite de sexta-feira, em antecipação ao furacão Irma, assim como os voos de outros três aeroportos no sul da Flórida.

Todos os voos da American Airlines seguirão cancelados até esta segunda-feira em 12 outros aeroportos da Flórida, bem como em Hilton Head, Carolina do Sul, Savannah e Geórgia.