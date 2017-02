América Móvil planeja reduzir investimentos em 10% em 2017

Cidade do México – A gigante mexicana de telecomunicações América Móvil, controlada pelo magnata Carlos Slim, disse nesta sexta-feira que investirá neste ano de 7 bilhões a 7,5 bilhões de dólares,montante cerca de 10 por cento menor que o desembolsado em 2016.

Em teleconferência com analistas sobre os resultados do quarto trimestre, executivos da empresa também afirmaram esperar que a autoridade reguladora do setor no México, a IFT, decida sobre as regras concorrenciais ainda no primeiro trimestre.

As ações da América Móvil caíam 3,1 por cento, após a operadora reportar o maior prejuízo trimestral em 15 anos.