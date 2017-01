AMD reduz prejuízo trimestral e eleva previsões

A Advanced Micro Devices reportou prejuízo trimestral menor que o esperado nesta terça-feira e fez forte previsão de receita para o atual trimestre, diante da demanda por seus chips gráficos de consoles de jogos e estabilização no mercado de PCs.

O próximo lançamento grandemente aguardado da empresa são os novos processadores Ryzen para PCs, voltados para gamers e outros que precisam de um processador de alto desempenho, bem como o fim do quase monopólio da Intel.

A AMD disse em outubro esperar lançar o processador no primeiro semestre deste ano. O Deutsche Bank havia dito na véspera que as vendas no trimestre podem ser atingidas com clientes adiando até que o novo processador seja lançado.

Mas a fabricante de chips não apenas deu uma previsão forte, como teve um aumento de receita saudável no quarto trimestre. A ação da AMD subiu 4,5 por cento após o fechamento da bolsa.

A AMD disse esperar que a receita do primeiro trimestre aumente em 18 por cento no ponto médio do seu intervalo de previsão.

Analistas em média esperavam alta de 15,7 por cento da receita, avançando pelo quarto trimestre seguido, segundo a Thomson Reuters I/B/E/S.

A receita da AMD subiu 15,4 por cento, para 1,11 bilhão de dólares no trimestre encerrado em dezembro, superando as estimativas dos analistas pelo sexto trimestre consecutivo.

O prejuízo líquido diminuiu para 51 milhões de dólares, ou 0,06 dólar por ação, de 102 milhões, ou 0,13 dólar por ação, um ano antes. Excluindo itens, a AMD perdeu 0,01 dólar por ação.

Analistas em média esperavam prejuízo de 0,02 dólar por ação e receita de 1,07 bilhão de dólares, segundo a Thomson Reuters I/B/E/S.

A AMD disse que as vendas subiram 3,7 por cento em sua unidade de processadores para servidores e consoles de jogos. A unidade faz chips usados no Xbox da Microsoft e no PlayStation, da Sony.