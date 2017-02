Amazon tem alta de 22,4% na receita do 4º tri

A Amazon.com teve alta de 22,4 por cento na receita do quarto trimestre, impulsionada por forte desempenho na temporada de compras de fim de ano e salto nas assinaturas de seu serviço Prime.

A maior varejista online do mundo informou que as vendas líquidas subiram para 43,74 bilhões de dólares no quarto trimestre ante 35,75 bilhões no mesmo período do ano anterior.

Analistas esperavam, em média, faturamento de 44,68 bilhões de dólares, segundo a Thomson Reuters I/B/E/S.

O lucro líquido da Amazon subiu para 749 milhões de dólares, ou 1,54 dólar por ação, ante 482 milhões, ou 1 dólar por papel, no mesmo período do ano anterior.