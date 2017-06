Amazon Prime dá desconto para quem tem assistência social nos EUA

A Amazon.com disse nesta terça-feira que vai oferecer um desconto em seu serviço de assinatura Prime para consumidores que recebem ajuda do governo norte-americano, visando uma base de clientes importante para o rival Wal-Mart.

Segundo a Amazon, o serviço de 10,99 dólares por mês ou 99 dólares por ano — que inclui entrega rápida, além de transmissão de filmes e programas de TV — sairia por 5,99 dólares mensais para pessoas que recebem assistência governamental, incluindo programas de bem-estar social e alimentos.

O movimento do varejista online desafia diretamente o Wal-Mart — maior beneficiário do Programa de Assistência Nutricional Suplementar (SNAP, na sigla em inglês) — no qual ao menos um a cada cinco clientes paga com vale-alimentação.

As assinaturas Prime têm sido a chave da estratégia de crescimento da Amazon, à medida que o serviço encoraja os assinantes a comprarem mais, com mais frequência.

Consumidores com cartões válidos de Transferência Eletrônica de Benefícios (EBT, na sigla em inglês), que recebem auxílio de programas sociais, e no programa de Assistência Temporária para Famílias Necessitadas (TANF, na sigla em inglês) poderão receber o desconto, disse a Amazon.