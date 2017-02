Amazon prevê queda em lucro operacional do 1º trimestre

São Paulo – A Amazon.com prevê uma queda no lucro operacional no primeiro trimestre, após reportar entre outubro e dezembro do ano passado um resultado abaixo das expectativas.

Segundo o diretor financeiro da empresa, Brian Olsavsky, as vendas no primeiro trimestre terão difícil base de comparação com o mesmo período do ano anterior, quando as taxas de câmbio estavam mais favoráveis e o mês de fevereiro contou com um dia a mais.

A Amazon projeta um lucro operacional de 250 milhões a 900 milhões de dólares nos três primeiros meses de 2017, abaixo do consenso de 1,34 bilhão de dólares apurado pela consultoria FactSet StreetAccount. No mesmo período do ano passado, a empresa reportou resultado positivo de 1,1 bilhão de dólares.

No quarto trimestre, a receita obtida com as vendas cresceu 22,4 por cento, para 43,74 bilhões de dólares, ficando abaixo da previsão média de 44,68 bilhões de dólares de analistas ouvidos pela Thomson Reuters I/B/E/S.

Sediada em Seattle, a Amazon tem intensificado os gastos para ter controle maior do pacote de entregas e expandir os serviços de vídeo em todo o mundo.

Um dos principais pontos de sua estratégia de negócios é estimular as assinaturas do Amazon Prime, o clube de compras de 99 dólares por ano, o que levou os usuários a comprar mais itens com maior frequência.