Amazon dobra entregas em 2016 para vendedores terceiros

A Amazon.com despachou 50 por cento mais produtos de vendedores terceiros na temporada de compras de fim de ano em relação a 2015 e dobrou o volume de 2016 como um todo, afirmou a gigante do varejo online nesta quarta-feira.

O anúncio oferece novos dados para investidores que estão esperando que a Amazon divulgue lucro para o quarto trimestre, quando anunciar seus números nas próximas semanas.

A companhia, conhecida por resultados que nos últimos anos mostraram fortes variações, previu que o lucro operacional vai variar de zero a 1,25 bilhão de dólares.

A companhia, maior varejista online do mundo, afirmou que a temporada de compras de fim de ano de 2016 foi a melhor até agora. Entretanto, despesas elevadas em armazéns e produção de vídeo devem pesar sobre os resultados.

Mais vendedores terceiros estão pagando para a Amazon armazenar, embalar e despachar seus próprios produtos por meio do serviço Fulfillment. A companhia mais que dobrou o volume de produtos de terceiros entregues em 2016 sobre 2015, ultrapassando a marca de 2 bilhões de itens, disse um porta-voz.

Os vendedores ativos que utilizam o serviço Fulfillment subiram mais de 70 por cento no ano, afirmou a companhia sem mencionar o número deles.

A Amazon está montando sua própria frota de aviões cargueiros para lidar com o aumento das entregas e complementar contratos junto a companhias como FedEX e UPS. Dados obtidos pela Reuters e entrevistas com autoridades aeroportuárias mostram que a Amazon tem lotado estes aviões com grandes, mas leves, caixas, o que tem ajudado a companhia a driblar tarifas de operadores de carga que estão cada vez mais cobrando por volume em vez de por peso.

A Amazon não revela a receita que obtém com o serviço Fulfillment. O presidente-executivo, Jeff Bezos, afirma que perto de 50 por cento dos produtos comprados na Amazon são de vendedores terceiros.

A empresa informou ainda que os cliques em anúncios pagos por vendedores terceiros cresceram 150 por cento.