Amazon diz que fim de ano de 2016 foi o melhor da história

A Amazon.com disse que a temporada de festas de fim de ano de 2016 foi a melhor de sua história, enviando mais de um bilhão de itens pelo mundo com seu programa de fidelidade Prime.

O assistente doméstico Amazon Echo, e sua versão menor, o Echo Dot, ficaram no topo da lista dos mais vendidos, disse a empresa.

“Apesar dos nossos melhores esforços e do aumento de produção, ainda tivemos problemas em tê-los em estoque”, disse o presidente-executivo da divisão de Consumidores Global da Amazon, Jeff Wilke.

As vendas dos dispositivos Echo, controlados pelo sistema Alexa, da Amazon, foram nove vezes maiores que as da temporada de festas do ano passado, disse a empresa nesta terça-feira.

Mais de 72 por cento dos clientes da Amazon ao redor do mundo fizeram compras em dispositivos móveis, disse a empresa, acrescentando que o dia 19 foi o mais movimentado da temporada.

“Os clientes do serviço Prime estão gastando duas vezes mais que outros clientes da Amazon e ajudando a alimentar o rápido crescimento de receita que poucas varejistas, com apenas uma fração das receitas da Amazon, podem gerar”, disse o presidente da Retail Metrics, Ken Perkins, na semana passada.