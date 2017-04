Amazon consegue direitos de streaming para jogos da NFL

A Amazon.com irá transmitir ao vivo jogos da Liga Nacional de Futebol Americano (NFL, na sigla em inglês) esse ano, disse um porta-voz da companhia na terça-feira, marcando uma importante investida da varejista online para atrair fãs para seu serviço de compra Prime e clube de reprise de vídeos.

Como parte do acordo, a Amazon vai transmitir online 10 jogos de quinta-feira a noite exclusivamente para seus membros Prime. Os mesmos jogos serão transmitidos pelas emissoras CBS e NBC na televisão.

A Amazon venceu o Twitter, o Facebook e o e o YouTube, do Google pelos direitos de distribuição digital, de acordo com uma fonte familiarizada com o assunto. A companhia baseada em Seattle concordou em pagar à NFL cinco vezes mais do que o Twitter pagou pelos direitos no ano passado, que foi declarado como 10 milhões de dólares, disse a fonte.

A Amazon recusou comentar sobre o valor do acordo.

O acordo ressalta uma estratégia chave da Amazon para conquistar uma maior parte das carteiras de seus clientes: oferecer vantagens como frete rápido e streaming de vídeos para que as pessoas assinem o serviço Prime e, consequentemente, usem a Amazon para a maior parte de suas compras.