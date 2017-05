Amazon aposta em séries originais para bater Netflix

São Paulo – Lançado no Brasil em dezembro de 2016, o Amazon Prime Video nasceu para fazer frente à Netflix no sistema de TV por streaming. Em um campo desbravado e dominado pela concorrente, a empresa aprendeu rápido que era preciso apostar no material original e não apenas encher seu catálogo com filmes e séries. Para chamar a atenção de assinantes, o conteúdo exclusivo é fundamental.

Estrelada por Jeffrey Tambor, que vive Maura Pfefferman, a série Transparent, criada por Jill Soloway, a mesma de I Love Dick, foi um grande acerto. Tem uma temática contemporânea – e foi bem recebida pela crítica.

Ao todo, foram dois Globos de Ouro e oito estatuetas do Emmy. Outra produção original, Mozart In The Jungle, protagonizada por Gael García Bernal, também foi lembrada na temporada de premiações.

O caminho dos serviços do streaming, nos próximos anos, aponta para o conteúdo original. As emissoras tradicionais, embora tenham demorado para entender o funcionamento da TV sob demanda, já lançaram as próprias plataformas.

A maior delas é a HBO, cujo serviço HBO Go já oferece os episódios das séries do canal por assinatura no mesmo horário no qual elas vão ao ar. O inverso também está prestes a ocorrer.

Séries da Fox no Brasil, como How I Met Your Mother, Prison Break e Glee, estão deixando a Netflix. Em breve, devem estar na plataforma da própria Fox. A guerra está só começando. E novos jogadores estão dispostos a brigar pela sua mensalidade.