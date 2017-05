Amazon abre primeira livraria física em Nova York

Nova York – A Amazon abriu nesta quinta-feira sua primeira livraria física em Nova York, um espaço de 370 metros quadrados com mais de 3 mil obras disponíveis, situada no pleno centro de Manhattan.

Será a sétima livraria física da companhia nos Estados Unidos, mas representa a maior aposta da Amazon no segmento, já que foi montada no coração do setor editorial do país.

Em consonância com o sistema de vendas da empresa na internet, a Amazon Books expõe os livros de acordo com a pontuação dada pelos leitores e algumas das críticas, explicou a imprensa local.

A loja, situada em Columbus Circle, dividiu em seções as obras mais populares na região e as mais lidas na versão do Kindle, o leitor do livro econômico da Amazon, ao lado das demais obras relacionais que costumam ser recomendadas on-line.

Todos os livros à venda nesta Amazon Books contam com uma pontuação superior a quatro estrelas no Amazon.com ou fazem parte das listas de obras mais vendidas.

Além disso, a empresa decidiu expor as capas de todos os livros para fomentar que os visitantes da loja explorem as obras. Os clientes podem escanear a capa dos livros com um aplicativo específico, e ter a opção de comprá-lo na loja ou pedir que ele seja enviado a um endereço específico.

A abertura da loja ocorre em um momento de crise para o mercado editorial. Algumas empresas foram forçadas a fechar várias unidades pela mudança das preferências do consumidor, que cada vez compra mais produtos através da internet.

A Amazon decidiu abrir a loja de Columbus Circle, no edifício Time Warner Center, após analisar dados sobre a compra de livros na vizinhança, a quantidade de proprietários de Kindle e o número de assinantes do programa Amazon Prime.

A empresa deve abrir uma nova Amazon Books no centro de Manhattan, na rua 34, nos próximos meses.