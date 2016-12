Alterações trabalhistas aumentarão ofertas de emprego, diz Itaú

São Paulo – As alterações na legislação trabalhista, anunciadas nesta quinta-feira, 22, pelo presidente Michel Temer, devem contribuir para aumentar a oferta de emprego no Brasil, na visão do presidente do Itaú Unibanco, Roberto Setubal.

O executivo classificou as alterações como “importantes e muito positivas”.

“Entendemos que, com pequenos e pontuais ajustes, essas mudanças certamente irão aumentar a oferta de emprego através da negociação entre os sindicatos de trabalhadores e de empresas, especialmente permitindo que, de forma negociada, as condições de trabalho sejam adaptadas às características específicas dos diferentes setores da economia”, destacou Setubal, em nota à imprensa.

De acordo com o presidente do Itaú, a iniciativa “fortalece” os sindicatos e dá mais instrumentos para promoção dos interesses do emprego e dos trabalhadores.