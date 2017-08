Alpargatas adere ao acordo de leniência da J&F com MP

São Paulo – A Alpargatas anunciou hoje, 31, que firmou um termo de adesão ao Acordo de Leniência que foi assinado pelo Grupo J&F e o Ministério Público Federal.

A dona da Havaianas disse, em fato relevante, que a decisão veio a partir da deliberação do conselho de administração no melhor interesse da companhia. Ela afirma, no entanto, que não participou e não tinha conhecimento dos fatos relatados no acordo celebrado no dia 5 de junho de 2017.

O Grupo J&F, dono da JBS e que também detinha controle da Alpargatas, firmou um dos acordos de leniência mais caros da história, no valor de R$ 10,3 bilhões da multa, por corrupção.

Para a Alpargatas, a adesão ao acordo protege-a dos impactos financeiros do Acordo de Leniência, que serão integralmente assumidos pela J&F.

A companhia foi vendida no dia 13 de julho para a Itaúsa (holding de investimentos do Itaú), Cambuhy Investimentos (fundo da família Moreira Salles) e Warrant Administração de Bens e Empresas. O preço total do negócio é de R$ 3,5 bilhões.

“Por meio da adesão ao Acordo de Leniência, a Alpargatas reforça seu compromisso com o fortalecimento dos seus esforços nas áreas de compliance e integridade corporativa, bem como com a criação de valor a seus acionistas, de forma sustentável e perene”, afirmou ela no documento enviado à CVM.