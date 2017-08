Alpargatas adere ao acordo de leniência celebrado da J&F

São Paulo – A Alpargatas firmou nesta quarta-feira, 30, após o fechamento da Bolsa de Valores, termo de adesão ao acordo de leniência da sua controladora J&F com o Ministério Público Federal (MPF).

Em nota, a fabricante de calçados declara que “não participou e que não tinha conhecimento dos fatos relatados no acordo”. Com isso, o MPF se compromete a não propor sanções contra a Alpargatas e suas subsidiárias e garante que eventual inadimplemento ao Acordo de Leniência pela J&F ou por qualquer aderente não implicará em responsabilidade ou descumprimento pela companhia, explica fato relevante.

A administração entende que a adesão está sendo realizada no melhor interesse da companhia, “resguardando-a dos impactos financeiros do Acordo de Leniência, que serão integralmente assumidos pela J&F.”

O documento destaca que com a adesão ao termo de leniência, a Alpargatas “reforça seu compromisso com o fortalecimento dos seus esforços nas áreas de compliance e integridade corporativa, bem como com a criação de valor a seus acionistas, de forma sustentável e perene.”