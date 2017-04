AliExpress alcança 100 milhões de clientes no exterior

Xangai – A AliExpress, a plataforma de venda do gigante chinês do comércio eletrônico, o Grupo Alibaba, alcançou nesta segunda-feira 100 milhões de clientes no estrangeiro, segundo informou através de suas redes sociais.

A AliExpress foi fundada pelo grupo Alibaba em 2010 como um portal de venda de produtos abaixo do custo que conectava diretamente os fabricantes chineses com compradores particulares, especialmente de fora da China.

Segundo publicou hoje a agência oficial chinesa “Xinhua”, o portal recebe mais de 20 milhões de clientes em média diária e os maiores compradores estão em Rússia, Espanha, Israel e França.

Como perfil predominante estão as mulheres entre 25 e 34 anos. Os compradores com um maior retorno são de Maldivas, Lituânia e Butão enquanto que a compra mais cara foi feita em Angola.

Para melhorar a experiência do cliente, segundo a informação, o Alibaba criou recentemente estoques no estrangeiro para encurtar o tempo de entrega.

A AliExpress funciona principalmente no estrangeiro, já que na China a Alibaba tem outros portais eletrônicos de venda similar, entre eles o Taobao, o mais popular.