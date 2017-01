Alibaba será patrocinador dos Jogos Olímpicos até 2028

Xangai – O Alibaba, gigante chinês do comércio eletrônico, a partir desta quarta-feira patrocinador oficial dos Jogos Olímpicos, após fechar acordo com o Comitê Olímpico Internacional (COI).

O acordo foi anunciado em Davos, na Suíça, pelo presidente do COI, Thomas Bach, junto com diretores da empresa, entre eles, o fundador e proprietário, Jack Ma.

O Alibaba passará a fazer parte dos poucos patrocinadores incluídos na lista The Olimpic Program (TOP), o nível mais alto de colaboração entre empresas e o movimento olímpico.

“Esta é uma revolucionária e inovadora aliança e nos ajudará a impulsionar a eficiência na organização dos Jogos Olímpicos até o ano de 2028”, afirmou Bach.

Para o fundador da companhia chinesa, um dos homens mais ricos do país, esta colaboração está sendo feita com base em “valores” compartilhados entre as duas partes.

Ontem, o presidente da China, Xi Jinping, já havia se reunido com Bach, na sede do COI, em Lausanne. O líder político está participando do Fórum Econômico Mundial, em Davos. EFE