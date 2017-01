Alibaba apresenta a Trump plano para criar até 1 mi de empregos

Nova York – O presidente do conselho do Alibaba, Jack Ma, reuniu-se nesta segunda-feira com o presidente eleito dos EUA, Donald Trump, e apresentou o novo plano do grupo chinês para criar um milhão de pequenos negócios no país para sua plataforma nos próximos cinco anos, afirmou o porta-voz da empresa.

O Alibaba espera que a iniciativa crie um milhão de postos de trabalho nos EUA.

Trump disse a repórteres que teve um “ótimo encontro” e que farão grandes coisas juntos. Ma considerou a reunião “muito produtiva” e chamou Trump de “esperto” e “mente aberta”.

“Discutimos principalmente sobre pequenos negócios, pessoas jovens e produtos agrícolas norte-americanos para China. E também achamos que a relação entre EUA e China deve ser fortalecida, e mais amigável”, disse Ma.