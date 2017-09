Alemã Merck contrata JP Morgan para vender negócios de saúde

Frankfurt / Londres – A alemã Merck contratou o JP Morgan para vender seus negócios de saúde voltados ao consumidor, que incluem as vitaminas Seven Seas e estariam avaliados em cerca de 4,5 bilhões de dólares.

O grupo farmacêutico informou na última terça-feira que considerava vender a divisão, cujas vendas de medicamentos sem prescrição médica e suplementos vitamínicos giram em torno de 1 bilhão de dólares, para ajudar a financiar pesquisa de remédios com prescrição e margens maiores.

A Merck já prospectou compradores, incluindo a gigante suíça de alimentos Nestlé, segundo três fontes familiarizadas com o assunto.

Mas, embora as negociações preliminares tenham ocorrido durante o verão (do Hemisfério Norte) com a Nestlé, o que favoreceu a ideia de uma joint venture, nenhum acordo foi firmado, acrescentaram duas fontes.

O mercado global de produtos de saúde voltados ao consumidor está avaliado em cerca de 233 bilhões de dólares em vendas neste ano, informou a Euromonitor International, segundo a qual os negócios da Merck ocupam a 32ª posição no ranking, com uma fatia de mercado de 0,4 por cento.

Uma fonte disse que a Merck buscava um preço de 5 bilhões de euros, enquanto outros afirmaram que 4 bilhões de euros seria muito ambicioso porque as operações não têm alcance global. Para analistas do Bernstein, a divisão de saúde do grupo alemão vale entre 3,7 bilhões e 5,6 bilhões de euros.

A Merck confirmou o papel do JP Morgan, mas se recusou a comentar sobre outros aspectos do processo, enquanto a Nestlé não quis se manifestar.