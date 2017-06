Airbus lança plataforma de serviços digitais

Paris – A Airbus lançou uma plataforma de serviços digitais que segundo a empresa permitirá às companhias aéreas voarem de forma mais eficiente ao analisar dados para ajudá-las com manutenção, redução da queima de combustível e otimização de rotas.

A plataforma é alimentada pela empresa do Vale do Silício Palantir e a Airbus vem trabalhando com companhias aéreas como a AirAsia, Peach, easyJet e Emirates para demonstrar os benefícios da análise de dados.

“Temos cerca de 400 sensores em nossas aeronaves, com o equipamento da Airbus passaremos para 24 mil sensores, o que significa que podemos analisar muito mais do que nunca”, disse o presidente-executivo da AirAsia, Tony Fernandes, acrescentando que os dados podem ser usados para melhorar os tempos de resposta, treinamento, segurança e aplicações promocionais.

Os dados também podem ser usados para fornecer mais manutenção preventiva, permitindo que as companhias aéreas troquem peças antes que elas falhem, reduzindo assim o tempo no chão.