Airbus fecha contrato de US$ 18 bilhões com a Iran Air

Londres – A fabricante de aviões Airbus fechou um contrato com a companhia aérea estatal do Irã, a Iran Air, para vender 100 aviões por mais de US$ 18 bilhões. O acordo acontece menos de duas semanas depois da rival Boeing assinar negócio semelhante.

Entre os modelos que a Airbus entregará à companhia iraniana estão 46 A320, além de 38 A330 e 16 A350. Segundo a fabricante, os primeiros jatos devem ser entregues no começo do ano que vem.

Em janeiro deste ano, a Airbus disse que a Iran Air estava considerando comprar 118 aeronaves, inclusive 12 dos A380 super jumbos, que não emplacaram tantos pedidos conforme o esperado pela empresa. A aérea, no entanto, optou por não comprar o modelo.

Mais cedo neste mês, a Boeing fechou um pedido de 80 aviões com a Iran Air avaliado em US$ 16,6 bilhões. A empresa deve entregar as primeiras aeronaves só em 2018. Fonte: Dow Jones Newswires.