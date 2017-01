Airbus atinge meta de entregas para 2016 após recorde em dezembro

Paris – A fabricante de aviões Airbus entregou um número recorde de aeronaves no mês passados, em uma corrida para atingir sua meta de entregas estabelecida para 2016.

Foram 111 aviões em dezembro, totalizando 688 unidades no ano, acima da meta de 670 aeronaves.

Sua principal concorrente, a Boeing, entregou 748.

Ambas as companhias tiveram uma demanda menor no ano passado. A Airbus recebeu 731 novos pedidos, comparado com 668 da Boeing. É o menor número para as duas desde 2010.

A companhia europeia baseada en Toulouse, França, encerrou o ano com uma carteira de 6.874 pedidos, avaliados em cerca de US$ 1 trilhão.

Fonte: Dow Jones Newswires.