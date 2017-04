O Airbnb informou nesta sexta-feria que fez parceria com o Grupo Cataratas, que administra acesso a pontos turísticos do Brasil, como o Parque Nacional da Tijuca, com acesso ao Corcovado e Cristo Redentor e o AquaRio, no Rio de Janeiro.

O acordo prevê um trabalho conjunto para promover as atrações internacionalmente e incentivar a sustentabilidade social e ambiental dos pontos turísticos.

Mais informações em instantes