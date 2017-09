Air France-KLM aprova entrada de Delta e China Eastern no capital

Os acionistas da Air France-KLM aprovaram por grande maioria nesta segunda-feira a entrada no capital do grupo europeu, com 10% cada, das companhias aéreas Delta Airlines (EUA) e China Eastern.

A operação, que acontecerá em 2018, acontece no âmbito de uma ampliação de capital de 751 milhões de euros (US$ 890 milhões) destinada a renovar as alianças estratégicas do grupo franco-holandês no Atlântico Norte e na China.

O fortalecimento dos laços comerciais e em termos de capital com as empresas americana e chinesa pretende transformar a Air France-KLM no “pilar europeu da principal rede mundial de companhias aéreas”, afirmou o grupo em um comunicado divulgado em julho para anunciar a operação, que dependia da aprovação dos acionistas.