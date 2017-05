AES Tietê tem alta de 69,2% no lucro líquido no 1º trimestre

São Paulo – A AES Tietê apurou lucro líquido de R$ 126 milhões no primeiro trimestre de 2017, um resultado 69,2% maior que o ganho de R$ 74,5 milhões registrados no mesmo período do ano passado.

O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) chegou a R$ 259 milhões nos três primeiros meses deste ano, ante R$ 179,1 milhões de 12 meses antes, um aumento de 44,6%.

Em relatório que acompanha o release de resultados, a AES Tietê ressalta que houve um efeito positivo de R$ 56,5 milhões do maior volume de energia vendida no mercado spot, além de R$ 32,6 milhões da redução de custos com exposição financeira.

Houve ainda efeito negativo de R$ 15 milhões por conta de transações no mercado livre de energia. A Margem Ebitda da companhia passou de 46,7% para 64,2%.

A receita líquida da AES Tietê somou R$ 403,2 milhões entre janeiro e março, uma evolução de 5,2% em relação ao mesmo período do ano passado. Os custos e despesas operacionais caíram de R$ 204,1 milhões para R$ 144,2 milhões.

A geração de caixa operacional da companhia foi de R$ 241,8 milhões no primeiro trimestre deste ano, queda de 26,8% na comparação anual.

O resultado financeiro foi negativo em R$ 31,7 milhões, ante R$ 23,4 milhões negativos de um ano antes, uma piora de 35,5%.

A dívida líquida da AES Tietê aumentou 7,9% em um ano, passando de R$ 688,3 milhões para R$ 742,9 milhões.

Assim, o nível de alavancagem da empresa, medida pela relação entre dívida líquida e Ebitda ajustado, passou de 0,6 vez para 0,8 vez no mesmo período.