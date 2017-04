AES Tietê fecha compra de complexo da Renova por R$600 mi

São Paulo – A AES Tietê, da norte-americana AES, celebrou nesta terça-feira contrato para a compra do complexo eólico Alto Sertão II junto à Renova Energia, controlada pela Cemig, segundo fato relevante divulgado pela companhia.

Além do valor acordado para a compra, de 600 milhões de reais, a companhia assumirá a dívida do projeto Alto Sertão II no valor de 1,15 bilhão de reais.

A AES Tietê disse ainda que o valor do negócio poderá sofrer acréscimo de até 100 milhões de reais, se o desempenho da usina após cinco anos de operação exceder as expectativas mínimas da empresa (“earn out”).

Em 2 de janeiro, a Reuters antecipou que a Renova e a AES Tietê haviam fechado acordo sobre a venda do complexo de Alto Sertão II por um valor entre 600 milhões e 700 milhões de reais.]

No fato relevante nesta terça-feira, a companhia esclareceu ainda que um valor de aquisição de 650 milhões de reais, anunciado em fato relevante no dia 13 de janeiro, incluía um “earn out” projetado de 50 milhões de reais.

O complexo eólico, localizado no Estado da Bahia, possui capacidade instalada total de 386,1 MW e energia contratada por 20 anos.

A AES Tietê disse ainda que a “aquisição está alinhada com sua estratégia de, até 2020, compor 50 por cento de seu Ebitda com fontes não hidráulicas, com contratos regulados de compra de energia de longo prazo.

O negócio ajuda a Cemig, que tem buscado parceiros ou formas de capitalizar a Renova desde o fracasso em 2015 de uma transação que previa a entrada da norte-americana SunEdison no capital da companhia, cancelada após dificuldades financeiras da empresa nos EUA.