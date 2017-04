Aéreas não cobrarão taxa para remarcar voos durante greve geral

São Paulo – As companhias aéreas Gol, Latam e Avianca decidiram não cobrar taxas de remarcação de passagens de clientes que forem afetados pela greve geral e manifestações marcadas para sexta-feira por várias categorias profissionais.

A Gol, companhia aérea líder no mercado doméstico, afirmou em comunicado que “em função da eventual greve anunciada para o próximo dia 28 de abril, os clientes com voo marcado para essa data, e que desejarem remarcar sua viagem (antecipar ou postergar), poderão fazê-lo sem custo”.

Já a Latam, segunda no mercado doméstico, informou que voos da companhia poderão registrar atrasos e cancelamentos em rotas domésticas e internacionais caso se concretize a paralisação prometida por várias entidades sindicais.

Com isso, a empresa afirmou que os passageiros com voos marcados para sexta-feira poderão antecipar ou adiar em até 15 dias as viagens sem cobrança de multas. Os passageiros também poderão alterar origens ou destinos sem cobrança de taxas adicionais ou pedir reembolso das passagens sem multa.

A Avianca publicou em seu site aviso em que afirma que”isentará a taxa de remarcação aos passageiros que desejarem alterar reservas confirmadas em voos desta sexta-feira, aqueles que optarem pelo cancelamento receberão o valor integral da passagem”.

A Azul comentou que está fazendo caso a caso a análise dos pedidos dos passageiros interessados em alterar suas viagens em função da paralisação marcada para sexta-feira. “A companhia ressalta que, até o momento, a programação de voos permanece inalterada”, afirmou a empresa em comunicado.