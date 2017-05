Advogados de administradora da JBS pedem demissão após acordo

São Paulo – Os advogados da Trench, Rossi e Watanabe não representam mais a J&F Investimentos, controladora da JBS , nas negociações com o Ministério Público Federal (MPF) sobre acordo de leniência, de acordo com notas do escritório de advocacia e da companhia nesta terça-feira.

“A negociação atingiu um impasse, e a opção pela substituição do escritório ocorreu de comum acordo entre a J&F e o Trench Rossi Watanabe”, disse a holding.

A J&F afirmou ainda, na nota, que a “companhia segue envidando seus melhores esforços para celebração do acordo e tem se colocado sempre à disposição do MPF”.

O escritório que assumirá a representação da J&F no acordo de leniência com o MPF será o Bottini & Tamasaukas Advogados.