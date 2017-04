ADM reestrutura operações na Argentina e corta postos de trabalho

Buenos Aires/Londres – A companhia do agronegócio Archer Daniels Midland está reestruturando suas operações na Argentina, uma decisão que inclui cortes de postos de trabalho, disseram três fontes do setor conhecimento do assunto.

A volatilidade nos mercados globais de grãos tem impactado a empresa com sede em Chicago, que já se retirou do comércio de energia e demitiu funcionários importantes nos últimos meses. Na quarta-feira, a empresa anunciou o fechamento de suas operações de trading na África do Sul.

A reestruturação ocorre em momento em que a ADM também enfrenta aumento da concorrência de grupos da China, como a Cofco, que tem tido uma expansão agressiva no comércio internacional de grãos.

No final de março, a ADM fechou a unidade de negociação de grãos Toepfer, na Argentina. “Havia sobreposições de funções entre ADM e Toepfer. Atividades que foram cortadas eram redundantes”, disse uma fonte do setor em Buenos Aires.

Em 2002, a ADM adquiriu 80 por cento da empresa alemã Alfred C. Toepfer Internacional, comprando as ações remanescentes em 2014.

No ano em que a ADM terminou de adquirir a empresa alemã, aToepfer Argentina era a porção maior da companhia, com 85 funcionários.

No entanto, o número foi diminuindo ao longo do tempo até março, quando 15 postos foram eliminados.

Os 25 membros restantes vão ser transferidos para o novo escritório da ADM em Buenos Aires, disseram as fontes.

Procurada pela Reuters, a ADM não quis comentar o assunto.

Em fevereiro, a empresa relatou uma queda de 41 por cento no lucro líquido do quarto trimestre, para 424 milhões de dólares.