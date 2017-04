ADM aponta novo chefe para mesa de negociações

Buenos Aires – A trading de commodities Archer Daniels Midland (ADM) substituiu o chefe da mesa global de negociações, segundo um memorando interno visto pela Reuters nesta quarta-feira, à medida que a companhia dispensa operadores ao redor do mundo em meio a uma grande oferta global de grãos que está enfraquecendo as margens do setor.

Gary McGuigan, mais recentemente diretor de negociações globais da ADM, vai suceder Gary Towne como presidente da mesa global de negociações, segundo o memorando.

O movimento está de acordo com um cronograma estabelecido quando Towne, que está se aposentando da companhia, assumiu o cargo no ano passado.

Em uma reestruturação global nas operações de negociação, o grupo de agronegócio dos Estados Unidos dispensou importantes funcionários nos últimos meses e saiu das negociações de energia.

A companhia disse no início de abril que planejava fechar sua mesa de negociações na África do Sul e reduziu suas operações na Argentina em um momento de crescente produção de alimentos.

O novo vice-presidente de negociações globais é Andy Kenny, que irá continuar a servir como diretor global de finanças, disse o documento.

O escritório de relações públicas da ADM nos Estados Unidos não comentou imediatamente.

Em fevereiro, a ADM reportou uma queda de 41 por cento no lucro do quarto trimestre para 424 milhões de dólares. Os ganhos em seu setor de serviços agrícolas foram ofuscados por mais perdas em sua mesa global de negociações no trimestre, a segunda perda trimestral da unidade em 2016.

A companhia deverá reportar seus resultados para o primeiro trimestre na próxima terça-feira.