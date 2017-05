Acordo da J&F está relacionado à JBS na Bullish e na Carne Fraca

A JBS enviou ao mercado comunicado confirmando que sua controladora J&F Participações fechou na noite desta terça-feira 30, acordo de leniência com o Ministério Público Federal, no valor de R$ 10,3 bilhões em 25 anos.

Em nota, a empresa frisa que o pagamento será feito exclusivamente pela J&F e está relacionado, no que diz respeito à JBS, às operações Bullish e Carne Fraca.

“A Administração da Companhia manterá o mercado informado sobre os desdobramentos deste acordo que estejam relacionados à JBS”, diz a empresa no comunicado.

A Coluna do Estadão publicou na terça-feira, 30, à noite a nota do MPF sobre o fechamento do acordo.