Ações da BlackBerry subiram quase 70% nos dois últimos meses

Toronto – As ações da BlackBerry subiram mais de 10 por cento nesta quinta-feira, aumentando os ganhos recentes depois que uma empresa de investimentos influente disse que as ações da empresa de tecnologia canadense poderiam dobrar, uma vez que um esforço de virada de vários anos começa a dar frutos.

As ações da BlackBerry subiram quase 70 por cento nos últimos dois meses, quando os negócios com montadoras e outras conquistas empresariais aumentaram a confiança nas perspectivas da empresa.

A Citron Research afirmou em relatório na quinta-feira que espera uma continuidade nisso. “Quando Wall Street muda seu quadro de expectativas em relação ao futuro e supera seu legado de negócios, fique atento”, afirmou o relatório.

A empresa deixou o modelo de negócios voltado para as vendas de seus próprios celulares para comercializar software para segurança de aparelhos e automóveis e serviços de consultoria de segurança cibernética.

A BlackBerry espera usar essa posição para conquistar mais negócios automotivos relacionado diretamente para os veículos autônomos.

Em Toronto, as ações atingiram uma alta de quatro anos de 15,82 dólares canadenses, com cerca de 4 milhões de ações mudando de mãos no meio-dia, mais que o dobro da média diária de três meses.