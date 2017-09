Acionistas da Rodonorte aprovam emissão de R$390 mi em debêntures

São Paulo – Acionistas da Rodonorte, concessionária da CCR , aprovaram a emissão de 390 milhões de reais em debêntures simples não conversíveis em ações, segundo fato relevante divulgado nesta segunda-feira.

Serão emitidas 390 mil debêntures ao preço unitário de mil reais, sendo 220 mil para vencimento em 15 de novembro de 2020 e 170 mil debêntures para 15 de novembro de 2021, de acordo com o comunicado.

A Rodonorte destinará os recursos da primeira série para reforço do caixa, enquanto o valor obtido com a segunda série será destinado ao pagamento ou reembolso de despesas, gastos ou dívidas relacionados a projeto de investimento submetidos ao Ministério dos Transportes até 24 meses antes do encerramento da oferta.