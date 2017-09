Acionistas da Magazine Luiza aprovam desdobramento de ações

São Paulo – Acionistas da varejista Magazine Luiza aprovaram, em assembleia geral extraordinária realizada nesta segunda-feira, 4, a proposta de desdobramento de ações de emissão da companhia, na proporção de uma ação ordinária para oito ações ordinárias, sem qualquer alteração no valor do capital social.

As 21.623.933 ações ordinárias existentes passam a ser negociadas grupadas a partir de terça-feira, 5.

Em razão do desdobramento aprovado, bem como do cancelamento das ações mantidas em tesouraria, conforme deliberado pelo Conselho de Administração em 25 de maio de 2016, acionistas aprovaram ainda a alteração do número de ações da redação do artigo 5º do Estatuto Social, sendo que o capital social passa a ser dividido em 172.991.464 ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal.

Também foi aprovada a alteração do artigo 7º do Estatuto Social, para ajustar o valor do capital autorizado da companhia em função do desdobramento de ações, passando de 6.250.000 para 50 milhões de ações.