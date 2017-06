Acionistas da BR Malls e Aliansce negociam fusão

São Paulo – Os principais acionistas da BR Malls e da Aliansce têm mantido conversas sobre uma potencial fusão das companhias, segundo apurou o Estadão/Broadcast.

Se o plano prosseguir, dará origem a uma corporação com liderança absoluta no setor, que será dona de 61 shopping centers no País, com 1,4 milhão de m² próprios de áreas destinadas à instalação de lojistas e um valor de mercado de R$ 13 bilhões.

A BRMAlls é maior companhia do ramo, com participação em 41 empreendimentos, enquanto a Aliansce possui 20.

O Broadcast apurou que as conversas ainda estão em estágio inicial. A maior entusiasta do plano de fusão é o fundo de pensão canadense CPPIB (Canadian Pension Plan Investment Board), que vê a possibilidade de consolidar sua atuação no mercado brasileiro de shoppings.

Os canadenses são o maior acionista da Aliansce, com 38,2%. Além disso, o CPPIB tem fatia de 5,1% na BRMalls, o segundo maior acionista, atrás da gestora de recursos Dynamo, com 5,9%.

Esta, por sua vez, tem demonstrado simpatia à potencial fusão. Outra sócio da BR Malls é a Squadra, que já estabeleceu parceria com o CPPIB em outros investimentos.

Analistas acreditam que a fusão resultaria em um forte ganho de escala para as empresas, uma vez que ambas têm portfólios semelhantes, voltados para as classes B e C.

A BRMalls e o CPPIB não comentaram. A Aliansce negou que haja negociações e disse que avalia permanentemente alternativas de alocação de capital. A Dynamo não retornou os pedidos de entrevista. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.