ABB e IBM se unem para criar inteligência artificial industrial

Zurique – A empresa de engenharia suíça ABB anunciou nesta terça-feira um acordo de colaboração com a IBM, em mais um passo nos esforços para construir sua presença em tecnologia digital e na internet das coisas.

Em declaração conjunta, a ABB disse que pode combinar sua oferta digital, que reúne informações do maquinário, com a experiência em inteligência artificial do software de análise de dados Watson da IBM. As duas companhias vão, juntas, desenvolver e vender novos produtos.

“Essa poderosa combinação marca um novo nível da tecnologia industrial, indo além dos atuais sistemas conectados que simplesmente reúnem dados, para operações industriais e máquinas que usam dados para perceber, analisar, otimizar e tomar ações que aumentam o tempo de atividade, velocidade e rendimento para clientes industriais”, declarou o presidente-executivo da ABB, Ulrich Spiesshofer.

Por exemplo, em vez de inspeções manuais em máquinas, a AAB e a IBM pretendem usar o software Watson para ajudar a encontrar defeitos por meio de imagens em tempo real coletadas por um sistema da ABB, e então analisadas pelo Watson da IBM.

Como parte da do movimento de inserção no setor de tecnologia, a ABB assinou no ano passado uma parceria estratégica com a Microsoft para distribuir produtos digitais para clientes nos setores de robótica, marinas e portos, veículos elétricos e energia renovável.