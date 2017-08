A valorização da Eletrobras no último ano

O Ministério de Minas e Energia anunciou que irá incluir a estatal de energia Eletrobras no Programa de Parcerias e Investimentos, o PPI. Hoje, a União possui 40,99% do capital total e 51% das ações ordinárias da companhia. Após o anúncio, as ações da estatal negociadas em Nova York subiram mais de 20% no “after market”, negociação após o fechamento do mercado. Às 11h desta terça-feira, uma hora após a abertura do pregão, os papéis da empresa no Ibovespa subiam mais de 25%, com a ação valendo 22,42 reais. Abaixo, veja a evolução do faturamento, do lucro e do valor de mercado da Eletrobras.