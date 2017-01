A trajetória do mercado automotivo em 2016 – em números

São Paulo – Quase 1,7 milhão de carros novos foram vendidos em 2016. O número parece grande, mas na verdade representa uma queda de 20,5% em relação a 2015.

No ano passado, as vendas voltaram aos níveis de 2006. Planos de demissões voluntárias, fechamento de fábricas e layoffs marcaram o período no mercado automotivo, abalado pela crise econômica e queda no consumo.

Poucos carros avançaram em comercialização no ano. Um deles foi o Onix, da GM, o modelo mais vendido em 2015. O HB20, da Hyundai, ocupou o segundo lugar e teve aumento de vendas, segundo levantamento da Fenabrave.

O HR-V da Honda e o Jeep Renegade ganharam o gosto dos brasileiros e se consolidaram no ranking dos 10 veículos mais vendidos.

Confira no infográfico abaixo o panorama do mercado automotivo em 2016.