A maior aposta que a Amazon já fez no mundo físico

São Paulo – A Amazon, maior companhia de comércio eletrônico do mundo, fez hoje sua maior aposta no varejo físico, com a compra da rede norte-americana de supermercados Whole Foods Market. O negócio pode mudar radicalmente o setor de supermercados, da mesma forma como a gigante transformou as livrarias e o comércio eletrônico, segundo analistas.

Esta foi a maior compra da história da Amazon. O valor da aquisição, de 13,7 bilhões de dólares ou 42 dólares por ação representa um prêmio de 27% em relação ao valor de fechamento e também inclui as dívidas da adquirida.

Com vendas de 16 bilhões de dólares em 2016, a rede Whole Foods Market “tem satisfeito, encantado e nutrido consumidores por quase quatro décadas. Eles estão fazendo um ótimo trabalho e queremos que isso continue”, disse a Jeff Bezos, presidente da Amazon em nota. Com a adição desse faturamento ao balanço da companhia, vendas de perecíveis se torna um de seus maiores negócios.

A marca continuará existindo e John Mackey, cofundador e presidente da Whole Foods Market, continuará no cargo. A sede, em Austin no Texas, também não deverá mudar. A aquisição ainda está sujeita à análise dos acionistas da rede e aprovações regulatórias.

Não é a primeira investida da gigante no setor de supermercados, mas é certamente a mais impactante. Ela já vinha desenvolvendo serviços e protótipos para entrar nesse setor.

Compras em supermercados representam cerca de 15% dos gastos anuais das famílias nos Estados Unidos, disse Robin Sherk, vice-presidente sênior da Kantar Retail, consultoria de varejo. “Compras e itens perecíveis são um foco estratégico muito importante para a Amazon. Capturar esses gastos é capturar viagens semanais e share of mind”, disse, por e-mail, a EXAME.com.

Segundo o banco JP Morgan, “com o tempo, acreditamos que a Amazon pode trabalhar para transformar a experiência física no varejo”. “Estamos vendo sinais muito iniciais através das livrarias da Amazon e a loja Amazon Go, em Seattle”, afirmou, em relatório.

Operação física fortalece a digital

A compra é um passo muito maior na direção do setor de supermercados e do mundo físico do que a Amazon vinha fazendo até então, com experimentações revolucionárias, mas ainda tímidas.

Ainda que pareça paradoxal, as investidas da varejista no mundo físico fortalecem ainda mais sua operação digital.

Segundo o banco de investimentos Piper Jaffray, o principal ganho da Amazon com a aquisição é o logístico e a maior proximidade com os consumidores, fortalecendo a operação de entrega de produtos frescos da Amazon.

A expansão deverá ocorrer principalmente a marca Amazon Fresh. O serviço foi lançado em 2007 e oferece mais de 500.000 itens frescos, como alimentos, para entrega no mesmo dia ou manhã seguinte. Custa 14,99 dólares por mês e está aberto apenas para membros Prime, assinatura anual com diversos benefícios.

A entrega está disponível apenas em cerca de 20 cidades nas regiões de Seattle, norte e sul da Califórnia, Nova York e Philadelphia, cerca de 20% a 30% da população dos Estados Unidos, de acordo com a análise do banco.

Com a incorporação das mais de 460 lojas da Whole Foods espalhadas pelos Estados Unidos, Canadá e Reino Unidos, a cobertura para a entrega de produtos frescos da Amazon se torna quase nacional, especialmente entre a população de maior renda.

As lojas poderão servir como estoque e pontos de distribuição. “Acreditamos que a Amazon pode, portanto, lançar cobertura nacional de entrega de suprimentos dentro de 12 a 18 meses”, diz o relatório.

Outras iniciativas da gigante no setor também incluem Amazon Fresh Pickup, retirada gratuita de itens de supermercado em duas localidades, Prime Now, entrega de alguns produtos frescos em até duas horas em mais de 30 cidades e Amazon Go, supermercado tecnológico sem caixas ou checkout, com pagamento diretamente pelo celular, que ainda está em fase de testes.

O banco JP Morgan acredita que, no longo prazo, a companhia poderá implementar a tecnologia Amazon Go, de compras sem caixas, nas lojas Whole Foods, diminuindo consideravelmente os gastos operacionais e com funcionários.

Livraria digital e física

A transformação que analistas preveem para o setor de supermercados já ocorreu com o setor de livros. Criada como uma vendedora de livros pela internet em 1994, a Amazon cresceu tanto que levou diversas livrarias a fechar lojas.

Em novembro de 2015, ela abriu sua primeira livraria física em Seattle, cidade sede da companhia e berço de várias de suas inovações.

Mais do que vender livros, o objetivo das lojas Amazon Books é fortalecer a venda dos dispositivos da própria companhia como o Kindle, leitor de e-books, Amazon Fire TV, Echo e Echo Dot, dispositivos ligados à assistente virtual Alexa.

“Acreditamos que livrarias, por exemplo, são uma excelente forma para os consumidores engajarem com nossos dispositivos, verem, tocarem e brincarem com eles e se tornarem fãs, então vemos um grande valor nisso”, disse o diretor financeiro Brian Olsavsky durante a apresentação de resultados da empresa.

Com faturamento de quase 90 bilhões de dólares e planos ambiciosos, a Amazon está, de fato, ganhando muito valor.