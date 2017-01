A força-tarefa da Saraiva para entregar pedidos na volta às aulas

O tratamento dado às mercadorias guardadas no centro distribuição muda conforme o lugar para onde elas irão: as lojas ou as casas dos consumidores que compram online.

Já se ele for para o estoque (para depois atender as compras online ou os pedidos de reposição nos pontos de venda), é encaminhado para as prateleiras.

17. Saraiva em números

A Saraiva também vende canetas, mochilas, cadernos, lápis de colorir... Mas seu principal mercado ainda é o de livros, no qual tem 24% de participação no país, segundo ela mesma. No fim de 2015, a companhia se desfez de seu braço editorial e passou a focar no varejo. Sua receita líquida atingiu 1,25 bilhão de reais nos nove primeiros meses de 2016 (últimos dados disponíveis), uma queda de 1,9% frente ao mesmo período do ano anterior. Enquanto as vendas nas lojas físicas caíram nesse intervalo, as do e-commerce cresceram. O prejuízo acumulado foi de 27,91 milhões de reais, perda 52,4% menor do que a registrada um ano antes.