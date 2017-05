A dica de Silvio Santos para “se livrar da TV a cabo” e ver SBT

São Paulo – Após as emissoras SBT, Record e RedeTV deixarem de exibir sua programação na TV a cabo, Silvio Santos vem às redes sociais com uma dica para ajudar seus telespectadores: como ligar o sinal da televisão usando uma antena digital.

“Eu quero fazer um aviso pra vocês”, começa ele no vídeo publicado na página do Facebook de seu sobrinho, Leon Abravanel. “Se você quiser assistir ao SBT, à Record e à RedeTV! é fácil, você vai na Santa Ifigênia (rua famosa de São Paulo por vender eletroeletrônicos) e você compra uma anteninha”.

Como já fez com o Baú, Tele Sena e a linha de produtos Jequiti, Silvio apresenta o produto, explica onde comprar e como usar. Segundo ele, o preço pode variar, pois a procura pela antena está crescendo. “Você paga 39, 29 ou, no máximo, 49 reais – porque eles estão aumentando o preço – , e você nunca mais precisa pagar a cabo. Você se livra do cabo”, diz Silvio.

Desde a passagem do sinal analógico para o digital em Brasília e São Paulo em março, as emissoras decidiram que não iriam mais oferecer de graça seu sinal para as operadoras de TV a cabo.

A Simba Content, dona do SBT, a Record e a RedeTV, alegou que o conteúdo nunca foi remunerado pelas operadoras. Sem um acordo sobre o valor, a programação foi retirada do ar para assinantes da Net e Sky, mas ficou disponível para a Vivo e para todos os usuários de antena digital.