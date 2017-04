A Bela e a Fera já é o filme de maior bilheteria do país

São Paulo – Vinte dias depois de seu lançamento mundial, A Bela e a Fera já é o filme de maior bilheteria dos cinemas no Brasil, de acordo com dados da consultoria especializada Filme B.

Estrelada por Emma Watson no papel da jovem Bela, que se apaixona pela Fera, a produção da Disney rendeu 100.000 reais em bilheteria no país no período – quatro vezes mais que o décimo filme entre os mais vistos entre janeiro e março (veja a lista completa abaixo).

No mundo, nos primeiros meses deste ano, o filme quebrou recorde de receita e ultrapassou a marca dos 700 milhões de dólares em bilheteria nos cinemas.

Além da conhecida história de animação ser contada pela primeira vez com a atuação de personagens reais, a versão recente é também mais moderna e, por isso mesmo, polêmica.

Nela, pela primeira vez na história dos estúdios Disney, há um personagem gay, motivo pelo qual o filme foi proibido na Malásia e ganhou uma indicação “a critério dos pais” em Cingapura.

A expectativa é que o sucesso de A Bela e a Fera renda um belo incremento nos negócios da Walt Disney Company neste ano. No primeiro trimestre fiscal de 2017, a companhia registrou uma queda de 3% na receita e de 14% no lucro, que fechou em 2,48 bilhões de dólares no período.

Veja, a seguir, a lista dos filmes de maior bilheteria do país até março, segundo a Filme B.

Ranking Filmes Bilheteria (em R$ mil) 1 A Bela e a Fera 98.819 2 Minha mãe é uma peça 2 89.232 3 Logan 88.158 4 Moana – Um mar de aventuras 71.737 5 Cinquenta tons mais escuros 66.135 6 Assassin’s Creed 32.809 7 Kong – A ilha da caveira 28.760 8 A grande muralha 26.942 9 La La Land – Cantando estações 23.583 10 Passageiros 22.501

*dados até 02/04